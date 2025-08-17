сегодня в 11:18

УАЗ с туристами перевернулся в Сочи, пострадали пять человек

В районе села Красная Воля под Сочи опрокинулся автомобиль УАЗ, который перевозил туристов, пострадали пять человек, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Среди пострадавших есть и один ребенок.

Начата проверка по данному факту. В ходе нее специалисты дадут оценку законности организации джиппинга, в том числе в части соблюдения требований в сфере безопасности оказания услуг.

По данным SHOT, авария произошла на горной дороге. «Патриот» был заполнен отдыхающими, которые заплатили за джиппинг. Предварительно, в момент ДТП в авто было свыше 10 человек.

У пострадавших тяжелые травмы и переломы.