УАЗ с туристами перевернулся в Сочи, пострадали пять человек
Фото - © Александр Замараев / Фотобанк Лори
В районе села Красная Воля под Сочи опрокинулся автомобиль УАЗ, который перевозил туристов, пострадали пять человек, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Среди пострадавших есть и один ребенок.
Начата проверка по данному факту. В ходе нее специалисты дадут оценку законности организации джиппинга, в том числе в части соблюдения требований в сфере безопасности оказания услуг.
По данным SHOT, авария произошла на горной дороге. «Патриот» был заполнен отдыхающими, которые заплатили за джиппинг. Предварительно, в момент ДТП в авто было свыше 10 человек.
У пострадавших тяжелые травмы и переломы.