У россиянки пошли кровавые слезы после наращивания ресниц

Россиянка сделала популярную косметическую процедуру по наращиванию ресниц, после чего у нее появились кровавые слезы, конъюнктивит и отек. Об этом она рассказала в одной из соцсетей.

По словам девушки, сразу после того, как она открыла глаза, почувствовала сильную боль в глазах, появились слезоточивость и покраснение. Она промыла глаза, сняла линзы и поехала домой, надеясь, что дискомфорт пройдет сам.

Однако состояние только ухудшилось: глаза опухли, появилась светобоязнь, а боль усилилась. Пациентка приняла решение удалить нарощенные ресницы и обратиться к врачу. Офтальмолог диагностировал химический ожог, закапал обезболивающие, извлек из глаза несколько ресниц и назначил лечение.

На следующее утро девушка не смогла открыть глаза из-за засохшего гноя. Ближе к обеду у нее появились «кровавые слезы», и она экстренно отправилась в больницу, где добавился диагноз «конъюнктивит».

Девушка поблагодарила всех, кто ее поддерживал, а также основательницу салона, которая была на связи и ездила с ней к врачу. Она призналась, что теперь, скорее всего, больше никогда не нарастит ресницы, и призвала других быть внимательнее. При этом она отметила, что инцидент никак не сказался на ее и без того плохом зрении.

