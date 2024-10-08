У раненого бойца СВО украли около 1 млн руб и потратили деньги в алкомаркете

У раненого бойца СВО украли банковскую карту и потратили деньги в алкогольном магазине. Об этом рассказали родственники пострадавшего солдата, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале .

В начале марта бойца отправили выполнять боевую задачу в зоне СВО. Через несколько дней после этого он получил ранение и отправился в госпиталь.

Сестра солдата узнала об этом в середине марта. Она сразу поехала к брату в больницу.

В день встречи родственнице отдали личные вещи бойца. Среди них были, в том числе и документы. Однако отсутствовала банковская карта, на которую начисляется зарплата.

В течение недели сестра занималась оформлением доверенности. Когда документ все же сделали, она смогла заблокировать банковскую карту. Но при посещении отделения выяснилось, что неизвестные люди сняли со счета раненого солдата около 1 млн рублей.

Также внушительную сумму злоумышленники потратили на покупку горячительных напитков в одной известной сети алкомаркетов. Карту украли, предположительно, за сутки до приезда родственницы в больницу.

Ранее другой боец СВО попал в госпиталь. После операции неизвестные украли у него карту и сняли с нее 350 тыс. рублей.