У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение

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Во вторник у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает РИА Новости .

«Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано 18 февраля в 11.38 (13.38 мск). Его эпицентр располагался в Тихом океане в 34 км юго-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан», — рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

По ее словам, очаг залегал на глубине 42 км.

Землетрясение силой три балла могли ощутить на Шикотане, добавила сейсмолог.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 4,2 балла произошло на территории Сочи. Предположительно, эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км.