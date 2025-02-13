Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Сочи

сегодня в 16:24

В сочинских пабликах распространилось сообщение о землетрясении. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю уточнили, что магнитуда составила 4,2, сообщает «Коммерсант» .

Жители курортного города ощутили толчки в 15:11 по местному времени.

В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре заявили, что эпицентр землетрясения находился на глубине 8 км. Пока эти данные не подтверждены.

Ранее более 115 землетрясений за сутки произошло на вулкане Безымянный на Камчатке. В темное время суток были видны мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по склону вулкана.