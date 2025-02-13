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На камчатском вулкане произошло более 100 землетрясений за сутки

Более 115 землетрясений за сутки произошло на вулкане Безымянный на Камчатке, пишет ТАСС .

За прошедшие сутки в районе вулкана произошло 118 сейсмических событий, рассказали в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

В темное время суток было видно мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана.

По словам специалистов, вулкан готовится к извержению. При таком развитии событий выброс пепла может происходить на высоту до 15 километров над уровнем моря.

Ранее доцент кафедры валеологии и безопасности жизнедеятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Миненко рассказала о наиболее безопасных местах, чтобы переждать землетрясение.