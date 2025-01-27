У не оплатившего коммуналку дагестанца выбросили Коран в грязь

Мужчина заявил, что арендодатель выбросил его Коран в грязь в Петербурге

Уроженец Дагестана снимал квартиру в Санкт-Петербурге и отказался платить за коммунальные услуги, в ответ на что представители арендодателя, по его словам, выбросила из окна его вещи и Коран. Мужчина обратился за помощью к «братьям-чеченцам», сообщается в Telegram-канале «Голос Дагестана / Новости Дагестана».

На видео мужчина утверждает, что жил в женой в съемной квартире в Петербурге. Однажды владелица квартиры прислала «сомнительную коммуналку», которую он «не хотел оплачивать». Когда квартиросъемщик хотел съехать из жилья, ему не вернули залог.

По словам дагестанца, позже в квартиру пришла хозяйка с посторонними людьми. Они стали выбрасывать в окно вещи арендатора, среди которых также были мусульманские книги. Мужчина утверждает, что выброшенная священная литература упала в грязь и запачкалась.

Россиянин добавил, что женщина, которая предоставляла им квартиру, якобы также украла его деньги и золотые украшения.