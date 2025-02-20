«Ты подохнешь»: расчленившая экс-мэра Тархова внучка засыпала его проклятиями

Бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга Наталья загадочно исчезли в конце декабря. Они перестали отвечать на звонки и сообщения, что насторожило родственников. Через месяц знакомый Тархова обратился в полицию, и стало известно, что пенсионеры исчезли в своем доме, сообщает kp.ru .

Последний раз пожилую пару заметили на камерах в конце декабря: они заходили в дом. Больше из дома они не выходили, зато внучка, 30-летняя Екатерина Бельская, часто навещала родственников.

Следствие подозревает Екатерину в убийстве бабушки и дедушки, утверждая, что она могла скрыть следы преступления. Известно, что Тархов обеспечивал внучку, которая никогда не работала и вела роскошный образ жизни. Однако в переписке с Виктором она угрожала ему, оскорбляя и упрекая в недостатках, даже намекая на его близкую смерть, что вызывает вопросы о ее психическом состоянии.

«Что ж, ты старик… Тебе предсказали, что ты в 20-м году подохнешь? Нашему городу ждать такой радости или ты, бухая каждый день, и так скоро доставишь нам радость? <…> Всю жизнь ты был мешком с деньгами», — писала внучка своему деду.

Она напоминала ему о том, как тот хвастался, что будет помогать своим знакомым деньгами, но на самом деле стал жертвой манипуляций. По ее словам, Виктор Тархов, подобно своим родителям, не оставил значимого следа в жизни. Ему повезло только благодаря жене, которая подтолкнула его к успеху через своего отца. В противном случае, по мнению внучки, он остался бы простым работником, зарабатывающим лишь на бутылку водки.

Средства к существованию Екатерины в значительной степени зависели от деда, что ставит под сомнение ее мотивы. Несмотря на избалованность и хамство женщины в отношении родных, именно они содержали ее и обеспечивали комфортную жизнь в элитном районе города.