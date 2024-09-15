Трупы рогатого скота находят в реках в Тульской области

Жители Тульской области находят в реках трупы быков и коров. Скорее всего, они сбегают с мясокомбинатов, что найти воду, и падают с обрывов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали очевидцы, трупы животных можно встретить примерно каждые 80 м, от них идет «жуткая вонь».

По их словам, берега у реки Оки крутые, а течение сильное. После падения животные уже не могут выбраться обратно, они стоят там несколько суток. Забрать коров без спецтехники невозможно из-за их веса.

Как считают местные жители, проблема на территории уже давно. С весны до осени животные одного из предприятий ходят сами по себе, у них нет пастуха и охраны. Часто они в поисках воды заходят далеко.

Жители уже обращались в компанию с жалобами. Пришел ответ, что заявку зарегистрировали, но ситуация не изменилась.