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Трупы мужчины и беременной женщины нашли в «нехорошей» квартире в Москве

В квартире на улице Герасима Курина в столице нашли трупы 34-летнего мужчины и его 41-летней беременной сожительницы, сообщает «МК: срочные новости» .

Входная дверь в квартиру была не заперта несколько дней. Но соседи не заглядывали в нее, потому что за жильем закрепилась дурная слава.

Прошлым летом в квартире покончил с собой молодой парень. Затем хозяина взяли «на карандаш».

Во вторник участковый пришел проведать подопечного и увидел два трупа. Предварительно, жильцы скончались из-за передозировки наркотиками.