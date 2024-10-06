Труп мужчины со множеством ран нашли в Новой Москве

Около улицы Адмирала Корнилова в Новой Москве обнаружено тело мужчины с множественными колото-резанными ранениями, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Подробностей происшествия не уточняется.

Прокуратура ТиНАО столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств гибели мужчины, а еще принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела по факту убийства и контроль работы по поиску преступника.

На месте обнаружения трупа работу силовиков координирует зампрокурора округов Игорь Савватеев.

Ранее в Ленинградской области лучившаяся в психиатрической больнице женщина зарезала любовника. А потом месяц жила с его трупом.