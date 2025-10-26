Тропический шторм «Мелисса» усилился до урагана первой категории

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами (NHC), максимальная устойчивая скорость ветра стихии достигла 120 километров в час, а ее перемещение происходит в направлении запад-северо-запад со скоростью всего 2 километра в час.

Специалисты центра предупреждают, что «Мелисса» продолжит быстрое усиление и может достичь статуса мощного урагана уже к концу текущей недели. Последствия шторма уже ощутили на себе жители Гаити, где, по данным управления гражданской защиты, в результате стихии погибли по меньшей мере три человека и один пострадал.

Тропическому циклону присваивается имя при скорости ветра 63 километра в час, а статус урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона он получает при достижении порога в 119 километров в час. Прогнозы синоптиков указывают на высокую вероятность дальнейшей эскалации мощности «Мелиссы», что создает прямую угрозу для стран Карибского бассейна и требует принятия безотлагательных мер по эвакуации населения из прибрежных зон.