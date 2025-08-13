Трое детей погибли и один пострадал при употреблении метадона в Череповце

В Череповце из-за употребления метадона погибли мальчики 13 и 16 лет, а их 16-летняя подруга находится в реанимации, сообщает Mash .

Трагедия произошла в квартире одной из девушек на улице Наседкина.

Погибшие ребята были из благополучных семей. Один мальчик должен был пойти в седьмой класс, другой учился в IT-колледже. А девочка переехала с мамой из Вологды недавно, ее забрали подальше от дурной компании.

Подростки взяли закладку с метадоном, думая, что внутри находится другое вещество. В этом деле разбирается прокуратура.

Ранее тело 17-летнего студента строительного колледжа нашли в постели общежития в Екатеринбурге. Около трупа был наркотик метадон.