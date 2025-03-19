17-летнего студента нашли мертвым в постели общежития в Екатеринбурге

Тело 17-летнего студента строительного колледжа обнаружили в постели общежития в Екатеринбурге. Предварительно, ему стало плохо после употребления запрещенных веществ, сообщает E1.ru .

Около трупа нашли наркотик метадон. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Говорят, что умер от передозировки, рядом нашли порошок, похожий на метадон. Он жил в комнате с еще тремя ребятами. Их отвезли на освидетельствование и проверили на вещества в крови — у всех показало остаточные следы разных наркотиков», — поделился один из студентов.

Он добавил, что, скорее всего, ребята из одной комнаты в тот вечер употребляли. А ночью одному из них стало плохо, но скорую помощь товарищи вызывать побоялись, надеясь, что все пройдет.

Знакомые также рассказали, что студент хорошо учился, был добрым, веселым и отзывчивым юношей. Его воспитывал только отец. В ближайшее время тело студента отправят на вскрытие.