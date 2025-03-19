17-летнего студента нашли мертвым в постели общежития в Екатеринбурге
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Тело 17-летнего студента строительного колледжа обнаружили в постели общежития в Екатеринбурге. Предварительно, ему стало плохо после употребления запрещенных веществ, сообщает E1.ru.
Около трупа нашли наркотик метадон. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
«Говорят, что умер от передозировки, рядом нашли порошок, похожий на метадон. Он жил в комнате с еще тремя ребятами. Их отвезли на освидетельствование и проверили на вещества в крови — у всех показало остаточные следы разных наркотиков», — поделился один из студентов.
Он добавил, что, скорее всего, ребята из одной комнаты в тот вечер употребляли. А ночью одному из них стало плохо, но скорую помощь товарищи вызывать побоялись, надеясь, что все пройдет.
Знакомые также рассказали, что студент хорошо учился, был добрым, веселым и отзывчивым юношей. Его воспитывал только отец. В ближайшее время тело студента отправят на вскрытие.