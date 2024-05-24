Три человека скончались и три пострадали после ночного ДТП в Москве Происшествия сегодня в 07:21

Три человека погибли и три пострадали в результате аварии на юго-востоке Москвы. По факту происшествия проходит проверка, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

ДТП произошло ночью 24 мая на Привольной улице в районе дома 15. Водитель автомобиля каршеринг выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. В результате аварии погибли три человека и двое получили ранения. Помимо этого, ранения получил водитель легкового авто.