На юго-востоке Москвы в промзоне на Ташкентской улице рухнуло трехэтажное здание. Происшествие случилось в 23:15 25 февраля, сообщает « МК: срочные новости ».

В здании находился автокластер — фирмы по обслуживанию автомобилей, а также компания по производству электропорогов для машин.

В момент обрушения людей внутри не было. Повреждения получил автомобиль, в который прилетели обломки.

Причиной случившегося могло стать скопление снега на крыше в сочетании с износом конструкций — здание было построено в 1980 году. Работники арендовавших площади фирм признались, что строение давно «держалось на честном слове».

