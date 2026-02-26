Трехэтажное здание автокластера обрушилось под тяжестью снега в Москве — видео
В Москве рухнуло трехэтажное здание автокластера
На юго-востоке Москвы в промзоне на Ташкентской улице рухнуло трехэтажное здание. Происшествие случилось в 23:15 25 февраля, сообщает «МК: срочные новости».
В здании находился автокластер — фирмы по обслуживанию автомобилей, а также компания по производству электропорогов для машин.
В момент обрушения людей внутри не было. Повреждения получил автомобиль, в который прилетели обломки.
Причиной случившегося могло стать скопление снега на крыше в сочетании с износом конструкций — здание было построено в 1980 году. Работники арендовавших площади фирм признались, что строение давно «держалось на честном слове».
