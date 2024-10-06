Торговая база загорелась в дагестанском Каспийске

сегодня в 14:18

Пожарные тушат торговое здание в Каспийске в Дагестане, огонь распространился на площади 700 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Горит второй этаж здания. На месте ЧП работают 39 человек и 13 единиц техники. Информация об инциденте еще уточняется.

Как пишут СМИ, крупное возгорание случилось на торговой базе. Огонь распространился на бытовую технику и мягкие игрушки.

Пострадали трое пожарных. У двоих диагностировали ожоги, еще у одного — отравление угарным газом.