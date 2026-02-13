«Толстое животное»: сыктывкарцу выписали штраф за оскорбление жены

Жителю Сыктывкара, который назвал жену «толстым животным» и пытался выгнать ее из дома, придется выплатить штраф. Женщина подала на него заявление в прокуратуру, сообщается на сайте pg11.ru .

По данным правоохранителей, 6 ноября 2025 года между 36-летним мужчиной и его 43-летней супругой произошел конфликт. В ходе перепалки муж, который был в состоянии алкогольного опьянения, попытался выгнать женщину вместе с их общим ребенком из дома.

Все свои действия пьяный мужчина сопровождал грубыми высказываниями. Например, он назвал жену «толстым животным», что позже суд квалифицировал как оскорбление.

Пострадавшая женщина написала заявление в органы прокуратуры с жалобой на мужа. Она потребовала наказать обидчика.

В итоге мировой судья признал мужчину виновным в совершении административного преступления. Он назначил ему денежный штраф в размере трех тысяч рублей.

