Толпа парней лишила девственности школьницу из Нью-Йорка на вписке в Петербурге

Вернувшаяся из Нью-Йорка школьница заявила, что ее изнасиловали в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования 16-летней школьницы в Санкт-Петербурге. Незадолго до инцидента девочка вернулась домой из Нью-Йорка, где проходила обучение, сообщает RuNews24.ru .

Согласно предварительной версии, ученица из обеспеченной семьи решила устроить вечеринку в квартире на Крестовском острове еще 22 февраля, пока родителей не было дома. По имеющимся данным, там она собрала шестерых юношей.

Как рассказали в региональном МВД, после вписки врачи зафиксировали у школьницы тупую травму половых органов, ссадины и разрыв девственной плевы.

Сама девушка-подросток утверждает, что стала жертвой изнасилования. Парни, которых школьница пригласила на вечеринку, настаивают, что половой акт случился по обоюдному согласию.

Юноши также заявили, что готовы предоставить переписки и видео, которые, по их словам, подтвердят, что все произошло на взаимной основе. Также со стороны молодых людей заявляют, что на утро после вечеринки ни у кого не было претензий друг к другу — они попили чай, убрались в квартире и разошлись, после чего продолжали поддерживать связь.

«Подростки как один утверждают: Марина сама их позвала, так как жаждала „развлечься по-взрослому“», — говорится в статье.

При этом под уголовное преследование попали только трое юношей, а не шестеро.

Дело уже взял на личный контроль председатель Следкома Александр Бастрыкин. Следователям выясняют обстоятельства и подробности случившегося.