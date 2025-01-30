«Только вздохи»: переговоры вертолета, врезавшегося в лайнер с фигуристами в США

Опубликованы переговоры вертолета, врезавшегося в самолет с фигуристами в США

В Сети появилась, как утверждается, запись переговоров диспетчера с экипажем военного вертолета, который врезался в самолет с российскими фигуристами в США. Оператор за 30 секунд до столкновения спрашивал у летчиков, видят ли они авиалайнер, но были слышны только «вздохи экипажа», сообщает SHOT .

За несколько минут до ожидаемой посадки диспетчеры узнали у пассажирского Bombardier 701, сможет ли он приземлиться на более короткой ВПП в аэропорту имени Рейгана. Экипаж подтвердил это, и диспетчер выдал разрешение.

Радиопередатчик авиалайнера с фигуристами перестал работать примерно в то время, когда самолет летел над рекой. Его траектория пересеклась с военным вертолетом, находившимся на тренировке.

«PAT 2-5 (вертолет — ред.), видите ли вы CRJ (самолет — ред.)? PAT 2-5, пройдите позади CRJ», — говорил диспетчер за секунды до столкновения.

В этот момент оператор услышал «вздохи членов экипажа» вертолета. После этого диспетчеры заявили другому пилоту о падении борта.

«Не знаю, заметили ли вы ранее, что произошло, но на подходе к 33 произошло столкновение. Мы собираемся прекратить работу на неопределенный срок, если вы хотите вернуться к выходу на посадку», — сказал диспетчер.

Один из летчиков после этого заявил, заметил сигнальные ракеты «с противоположной стороны реки Потомак».

Президент США Дональд Трамп заявил, что самолет с фигуристами на борту был на «идеальной и обычной линии захода на посадку», а вертолет «долгое время» следовал прямо на этот лайнер.

«Ночь была ясной, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся, не опустился, не повернул. Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать, вместо того чтобы спрашивать, видели ли они самолет», — сказал глава США, назвав произошедшее «плохой ситуацией, которую, похоже, нужно было предотвратить».

Самолет Bombardier с фигуристами на борту потерпел крушение в Вашингтоне. По словам фигуриста Джон Маравилла, на борту разбившегося судна было минимум 14 его коллег по цеху, а также тренеры и родители спортсменов. Всего в самолете летели 64 человека.

По данным источника журналистов, на борту разбившегося самолета также были российские чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Спортивный агент Ари Закарян подтверждал, что в рухнувшем Bombardier летели фигуристы из России.