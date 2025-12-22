Tesla попала в ДТП с тремя машинами на северо-востоке Москвы

В Москве зафиксировано ДТП с участием американского электромобиля Tesla. Авария случилась в северо-восточной части города, у иномарки оказался серьезно поврежден бок со стороны водителя, сообщает Telegram-канал «112» .

По предварительным данным, причиной столкновения стал китайский внедорожник Haval. Водитель кроссовера не справился с управлением и допустил столкновение с другими транспортными средствами.

Предварительно установлено, что Haval выехал на полосу встречного движения, где произошла цепная авария. Первым на пути оказалось такси, а следом пострадала Tesla.

Информация о числе пострадавших в результате аварии пока уточняется. Обстоятельства происшествия выясняются. На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что оперативные службы, в том числе МЧС РФ и скорая помощь уже работают на месте происшествия.

