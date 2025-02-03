Тело второго погибшего при взрыве в ЖК «Алые паруса» увезли с места ЧП

Как рассказали очевидцы, это был один из охранников главы федерации бокса ДНР и основателя батальона «Арбат» Армена Саркисяна.

Саркисян скончался в реанимации, несмотря на усилия врачей, которые его оперировали. Двое других его охранников были серьезно ранены. Их доставили в больницу

Кроме них пострадала 44-летняя предпринимательница, проживающая в этом подъезде.

Взрыв произошел в понедельник утром в подъезде дома №77 по улице Авиационной в тот момент, когда Саркисян проходил через холл в сопровождении охраны. Возбуждено уголовное дело. Саркисян умер в реанимации.

Покушение на Саркисяна, по мнению следователей, готовилось минимум месяц. Специалисты проверяют на причастность к взрыву всех жильцов элитного ЖК, особенно тех, кто арендует квартиру.