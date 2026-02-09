Тело нашли в поле: подросток, которого искали 3 дня, загадочно погиб

В Саратовской области пропал 15-летний подросток. Спустя три дня поисков его обнаружили мертвым в поле под Саратовом, сообщает 164.RU .

Днем 5 февраля подросток ушел из дома в селе Привольное. Он был одет в куртку, штаны и легкие летние кроссовки. К его поискам подключились полицейские, сотрудники службы спасения, МЧС, а также местные жители и волонтеры из отряда «ЛизаАлерт».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Поиски велись трое суток, в том числе с применением беспилотников.

Тело пропавшего было обнаружено в поле в 7 километрах от села Ревино Красноармейского района. Видимых телесных повреждений на нем нет.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти парня. При этом пользователи соцсетей говорят, что подросток мог уйти из дома и замерзнуть.

