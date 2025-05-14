Телефон, граната и 24 167 руб: в России совершено первое «удаленное ограбление»
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В Уфе телефонные мошенники заставили 39-летнюю работницу мясного завода совершить два разбойных нападения на конторы по микрокредитованию. Женщина, вооружившись страйкбольными гранатами и телефоном, забирала деньги у сотрудников организации, пока через динамик ее телефона говорил аферист. Ей удалось забрать всего 24 тысячи рублей, сообщает Baza.
Сразу два налета на организации микрозаймов прошли в столице Башкортостана 13 мая. Местная жительница приходила в офисы и доставала предмет, напоминающий гранату. Она грозилась совершить взрыв, если ей не отдадут наличные.
Во время налетов женщина разговаривала по телефону с неизвестным. Судя по всему, через громкую связь он также угрожал сотрудникам офисов и утверждал, что налетчица подорвет конторы, если не получит деньги.
«У вас осталось десять секунд, я теряю терпение. Отсчитывай десять секунд и срывай чеку с гранаты», — говорил голос через динамик.
Налетчица действовала по указанию телефонных мошенников, которые лишили ее сбережений, вынудили набрать кредитов и похитить деньги у матери. После этого россиянка решилась совершить разбойное нападение, выполняя приказ аферистов.
Во время первого налета женщине удалось забрать 24 тысячи рублей, во время второго - всего 167 рублей. Подозреваемую уже задержали.
Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.