Телефон, граната и 24 167 руб: в России совершено первое «удаленное ограбление»

Baza: в Уфе работница мясокомбината с гранатой обнесла две конторы микрозаймов

В Уфе телефонные мошенники заставили 39-летнюю работницу мясного завода совершить два разбойных нападения на конторы по микрокредитованию. Женщина, вооружившись страйкбольными гранатами и телефоном, забирала деньги у сотрудников организации, пока через динамик ее телефона говорил аферист. Ей удалось забрать всего 24 тысячи рублей, сообщает Baza .

Сразу два налета на организации микрозаймов прошли в столице Башкортостана 13 мая. Местная жительница приходила в офисы и доставала предмет, напоминающий гранату. Она грозилась совершить взрыв, если ей не отдадут наличные.

Во время налетов женщина разговаривала по телефону с неизвестным. Судя по всему, через громкую связь он также угрожал сотрудникам офисов и утверждал, что налетчица подорвет конторы, если не получит деньги.

«У вас осталось десять секунд, я теряю терпение. Отсчитывай десять секунд и срывай чеку с гранаты», — говорил голос через динамик.

Налетчица действовала по указанию телефонных мошенников, которые лишили ее сбережений, вынудили набрать кредитов и похитить деньги у матери. После этого россиянка решилась совершить разбойное нападение, выполняя приказ аферистов.

Во время первого налета женщине удалось забрать 24 тысячи рублей, во время второго - всего 167 рублей. Подозреваемую уже задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.