«Тарелочница» пыталась развести москвича на 24 тыс руб за 2 десерта в подставном кафе

«Тарелочница» развела жителя Москвы на 24 тыс. рублей за два десерта в подставном кафе. Мужчине удалось разоблачить мошенницу и уйти из заведения, ничего не заплатив, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в одном из кафе на улице Академика Миллионщикова. В конце января Максим (имя изменено) познакомился с девушкой в дейтинг-боте «Дайвинчик». Через неделю они решили встретиться. Девушка предложила Максиму пойти в определенное кафе, при этом от других вариантов она отказалась.

В заведении молодые люди заказали по десерту «Нежный поцелуй» и бокал игристого. Стоимость заказа составила 2,9 тыс. рублей.

«Меня сразу что-то смутило. Девушка к еде не притрагивалась, бокалы опустошала один за другим. Когда я соврал, что якобы работаю в структурах, ее настроение заметно ухудшилось», — рассказал Максим.

По его словам, все работники кафе были без бейджей и выглядели неопрятно. При оплате счета ему сообщили, что принимают только наличные или перевод. Парень заявил, что знает о таких схемах развода. После этого Максима начали выгонять из заведения.

Москвичу выставили счет в размере 24 тыс. рублей за еду, которую не заказывал. В чеке были указаны два десерта с игристым, сырная и фруктовая тарелки, салат, еще несколько десертов и напитки. Молодой человек вызвал сотрудников полиции.

Парень отметил, что помог другим мужчинам, предупредив о разводе. Максим предположил, что полицейские были в сговоре с сотрудниками кафе, так как прибыли на вызов всего за 3 минуты и лишь приняли заявление. Максиму удалось покинуть заведение, ничего не заплатив.