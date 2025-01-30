Тарасова созванивается с фигуристами, которые могли быть в упавшем в США самолете
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту разбившегося в США пассажирского самолета American Airlines, сообщает ТАСС.
Татьяна Анатольевна отметила, что продолжает созваниваться со спортсменами, которые могли оказаться в самолете, потерпевшем авиакатастрофу.
По словам тренера, она позвонила Сергею Пономаренко. Тот вместе с сыном Энтони находится дома.
Также Тарасова связалась с тренером Николаем Морозовым. Он ответил, что Аннабель Морозов тоже дома. Кроме того, на борту самолета не было Алисы Ефимовой.
Ранее стало известно, что в рухнувшем авиалайнере находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.
Тарасова прокомментировал их возможную гибель. Она напомнила, что Волянская была ее ученицей, тренер когда-то крестила ее дочь.
«Это ужас. Шишкова и Наумов…», — сказала Тарасова.
Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул.
На борту в том числе были россияне, это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По предварительной информации, выживших в результате авиакатастрофы нет.