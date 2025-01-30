Тарасова созванивается с фигуристами, которые могли быть в упавшем в США самолете

Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова связывается с фигуристами, которые могли быть на борту разбившегося в США пассажирского самолета American Airlines, сообщает ТАСС .

Татьяна Анатольевна отметила, что продолжает созваниваться со спортсменами, которые могли оказаться в самолете, потерпевшем авиакатастрофу.

По словам тренера, она позвонила Сергею Пономаренко. Тот вместе с сыном Энтони находится дома.

Также Тарасова связалась с тренером Николаем Морозовым. Он ответил, что Аннабель Морозов тоже дома. Кроме того, на борту самолета не было Алисы Ефимовой.

Ранее стало известно, что в рухнувшем авиалайнере находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская.

Тарасова прокомментировал их возможную гибель. Она напомнила, что Волянская была ее ученицей, тренер когда-то крестила ее дочь.

«Это ужас. Шишкова и Наумов…», — сказала Тарасова.

Пассажирский самолет Bombardier CRJ700 American Airlines при посадке в Национальном аэропорту Рейгана в Вашингтоне столкнулся с военным вертолетом и рухнул.

На борту в том числе были россияне, это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По предварительной информации, выживших в результате авиакатастрофы нет.