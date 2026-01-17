Таранившему машину ДПС водителю Porsche предъявили обвинение в Балашихе

В Балашихе предъявили обвинение мужчине, который несколько раз протаранил служебный автомобиль ДПС, когда его хотели остановить, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Подмосковью.

16 января внимание полицейских привлек Porsche с залепленными номерами. Сначала его пытались остановить, но он стал таранить служебный автомобиль ДПС. Тогда силовики минимум 12 раз пальнули по колесам люксовой иномарки и после этого схватили водителя. По данному факту возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что водитель управлял иномаркой будучи лишенным прав. На допросе от дачи показаний мужчина отказался, воспользовавшись статьей 51 Конституции РФ.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По данному делу продолжается сбор и закрепление доказательств.

18 января следствие планирует ходатайствовать об аресте обвиняемого.

