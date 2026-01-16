Уголовное дело возбудили после тарана машины ДПС в Подмосковье

В Балашихе возбудили уголовное дело по факту противоправных действий, совершенных в отношении сотрудника полиции и повреждения имущества (статьи 318 и 167 УК РФ), сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

Ранее внимание полицейских привлек Porsche с залепленными номерами. Сначала его пытались остановить, но он стал таранить служебный автомобиль ДПС. Тогда силовики минимум 12 раз пальнули по колесам люксовой иномарки и после этого схватили водителя.

Предварительно, в пятницу наряд ДПС увидел машину, которая ехала по улице Терешковой в Балашихе, подали сигнал для остановки. Водитель проигнорировал требования полицейского, попытался скрыться и наехал на служебный автомобиль ГИБДД.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и провели допросы.

