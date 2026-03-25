«Тараканиха! Наведи порядок дома!»: жительница Одинцова 10 лет травит соседей

Жители дома в Одинцове 10 лет страдают от «нехорошей квартиры» с тараканами

На протяжении 10 лет жительница дома на Можайском шоссе в Одинцове буквально травит соседей. Женщина развела собак, кошек, тараканов и клопов, а моча животных буквально капает людям на голову. Решить проблему невозможно — жительница не идет на контакт и кидается с кулаками, сообщил в соцсетях политолог, активист и эксперт Молодежного парламента при Госдуме РФ Станислав Трунов.

Одна квартира уже целое десятилетие создает проблемы для всего дома. Из нее ползут тараканы и клопы, вылетают мухи, по всему подъезду стоит ужасный запах. По словам жильцов, раньше хозяйка содержала 12 кошек, а теперь завела и собак — за дверью слышен громкий лай. Соседи показали, как у них на балконе буквально с потолка капает моча.

Воздействовать на жительницу пытались все жильцы. На двери наклеены объявления с требованием решить проблему с антисанитарией. По всему подъезду можно увидеть ловушки для тараканов, которые полностью забиты насекомыми. Однако на контакт женщина не идет, а кидается с кулаками. Досталось и старшей по дому.

«Она развернулась, когтями вцепилась мне в запястье, потекла кровь. И ударила меня», — пожаловалась управляющая.

На двери жительницы висит объявление: «Тараканиха! Наведи порядок дома! Ты затараканила весь подъезд! Сколько можно травить людей!». Однако никакой реакции от обитательницы этого жилья не последовало. История тянется уже 10 лет.

