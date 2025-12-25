Таксист в Москве набросился на пассажиров за просьбу не говорить по телефону
В Москве таксист набросился на пассажиров, поскольку они попросили его не говорить по телефону за рулем. Водителю это не понравилось, сообщает «Осторожно, Москва».
Таксист во время поездки начал разговаривать по телефону. Молодых людей это не устроило, они сделали замечание.
Затем таксист остановил машину, предложил «выйти» и начал конфликт. Пассажиры пожаловались, что водитель набросился на них и пустил в ход газовый баллончик. Пострадавшие обратились ко врачу и вызвали полицию.
В технической поддержке сказали, что закрыли мужчине доступ к заказам. Также в сервисе отметили, что подобное поведение недопустимо.
