Таксист в Москве набросился на пассажиров за просьбу не говорить по телефону

В Москве таксист набросился на пассажиров, поскольку они попросили его не говорить по телефону за рулем. Водителю это не понравилось, сообщает « Осторожно, Москва ».

Таксист во время поездки начал разговаривать по телефону. Молодых людей это не устроило, они сделали замечание.

Затем таксист остановил машину, предложил «выйти» и начал конфликт. Пассажиры пожаловались, что водитель набросился на них и пустил в ход газовый баллончик. Пострадавшие обратились ко врачу и вызвали полицию.

В технической поддержке сказали, что закрыли мужчине доступ к заказам. Также в сервисе отметили, что подобное поведение недопустимо.

