«Так хочется е******?»: неадекватка прицепилась к танцующим на набережной

На набережной Ростова-на-Дону неадекватная женщина подошла к танцующим девушкам. Она заявила, что плясать во время СВО нельзя, сообщает «Это Ростов новости» .

«Вы кобылы, так хочется е******?» — спросила неадекватка.

Также она посоветовала девушкам заняться настоящим делом, например, помочь парням на передовой. А также отметила, что «они ничего не стоят».

Девушки пытались узнать, что именно плохого они делают, но не смогли добиться от прохожей внятного ответа. За танцующих вступился проходящий мимо мужчина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.