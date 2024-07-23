Таджика, потушившего свечи в церкви Москвы, отправили в психлечебницу

Московский суд отправил на принудительное лечение 20-летнего гражданина Таджикистана, который потушил свечи в столичной церкви и напал на прихожанку, сообщает РИА Новости .

К мигранту применили меры принудительного характера. Его отправили на лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь.

18 июня 20-летний мужчина пришел в храм на Южнобутовской улице и демонстративно потушил свечи. После этого он применил насилие к женщине, которая также посетила церковь.

Ранее в Адыгее сотрудники ФСБ пресекли теракт в одном из православных храмов в Майкопе, затем показали видео признания задержанного выходца из Центральной Азии. Он хотел перерезать горло охраннику и устроить пожар.