«Свежее мясо тоже не помешает»: браконьеры чуть не сожгли мужчину под Красноярском

Под Красноярском мужчина обнаружил браконьеров, охотившихся на косуль, и доложил обо всем в полицию. В отместку злоумышленники избили и едва не сожгли его брата, сообщает NGS24.RU .

Как рассказал житель Сухобузима Александр, в начале января он наткнулся на двух человек, которые загоняли на снегоходах и отстреливали краснокнижных косуль в местной тайге. Когда одно животное споткнулось, браконьеры переехали его на технике.

«На мое замечание сказали, что хотели просто порезвиться и что „свежее мясо тоже не помешает“», — рассказал мужчина.

Очевидец доложил обо всем в полицию и охотнадзор. К их приезду браконьеры скрылись. Один снегоход потом нашли в соседней деревне, на нем были следы крови. Его владельца тоже удалось установить.

По словам Александра, браконьеры после этого решили ему отомстить и напали на его брата Виктора. Пострадавший с товарищем был в избушке, когда туда нагрянули злоумышленники. Они избили мужчину до потери сознания, а затем облили постройку бензином, хотели ее сжечь.

После этого Виктор три дня не мог встать с кровати, затем он написал заявление в полицию. Однако мужчина переживает, что дело могут замять, так как его до сих пор ни разу не вызывали в полицию, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.

