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Суд в Кемерове рассмотрит иск к «Лапландии» после травмы девочки на эскалаторе

Центральный районный суд Кемерова принял к производству иск к торгово-развлекательному центру «Лапландия». Поводом стала травма ребенка на эскалаторе, сообщает vse42.ru .

Происшествие случилось в октябре 2026 года. Девочка поднималась на эскалаторе вместе с матерью, оступилась и упала. Ее руку зажало в зазоре между движущимся поручнем и металлическими ступенями.

«Ребенок выдернул руку из щели, сильно плакал, кричал. Из руки обильно шло кровотечение. Травма зафиксирована в медицинском учреждении», — сообщил объединенный пресс-центр судов Кузбасса.

В иске утверждается, что администрация не остановила эскалатор после падения девочки, не помогла вызвать скорую и не приняла мер для оказания первой помощи.

Законный представитель направлял администрации досудебную претензию с требованием компенсировать моральный вред, но та оставила ее без удовлетворения. Суд назначил подготовку дела к судебному разбирательству.

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