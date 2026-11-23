Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу защиты 43-летней жительницы Мариинска, осужденной за жестокое обращение с подопечной, сообщает vse42.ru .

Женщина около года систематически избивала девочку ремнем и фрагментом швабры, била лбом о стол и стену. За ошибки при чтении и письме заставляла стоять в холодном туалете до 12 часов. Две недели ребенок спал обнаженным у холодного порога по требованию опекуна.

Об издевательствах стало известно из программы «Мужское / Женское» 17 июля 2024 года.

«Это послужило поводом для возбуждения уголовного дела, по результатам рассмотрения которого Мариинским городским судом Кемеровской области в отношении женщины был постановлен обвинительный приговор», — сообщили в суде.

Суд признал женщину виновной в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Он назначил четыре года колонии общего режима и взыскал 300 тысяч рублей компенсации морального вреда. Апелляция сохранила наказание.

Осужденная вину не признала. Защита указала на противоречия в показаниях свидетелей, отсутствие повреждений при поступлении ребенка в реабилитационный центр и склонность девочки к фантазированию. Кассация сочла доказательства достаточными. Экспертиза не выявила у ребенка повышенной внушаемости и склонности к фантазированию.

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