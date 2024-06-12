Суд оштрафовал бойца СВО, который порезал мужчину в гостинице Ростовской области

Новочеркасский гарнизонный военный суд решил прекратить уголовное дело, которое возбудили против бойца спецоперации А. Сартакова, ранившего мужчину ножом в гостинице, сообщает Газета.ru .

Инцидент случился в январе этого года в гостинице «Пятый угол» в городе Миллерово Ростовской области. Тогда контрактник Сартаков в ходе конфликта ранил оппонента ножом в шею. Пострадавшему был нанесен легкий вред здоровью.

Адвокат Сартакова ходатайствовал о прекращении дела и назначении штрафа, так как военный ранее не был судим, а еще мужчина раскаялся и добровольно выплатил жертве 90 тыс. рублей. как возмещение морального и материального ущерба.

В постановлении суда отмечается, что у военного есть маленький ребенок и беременная жена. Потерпевший и прокурор, в свою очередь, поддержали ходатайство.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств. суд решил освободить Сартакова от уголовной ответственности. Мужчине назначили штраф — 50 тыс. рублей. Еще суд постановил вернуть военному нож, с которым он напал на оппонента.