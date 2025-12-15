сегодня в 16:33

Суд Москвы приговорил к срокам 11 человек, ограбивших банк на 250 млн рублей

За хищение более 250 млн рублей, принадлежащих АКБ «Банк на Красных Воротах», осуждены 11 участников организованной группы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Сергей и Ольга Петровы, Андрей и Оксана Синицыны, Валентина Якушкина, Андрей Лаповок, Андрея Чернявский, Алексей Мирохин, Марина Коротаева, Василий Якунин и Людмила Пузенкова признаны судом виновными по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата).

С мая 2014 года по декабрь 2016 года участники организованной группы из сотрудников АКБ «Банк на Красных Воротах», среди которых председатель правления организации Синицын, его первый заместитель Петров, начальники управления кредитования Синицына, кассового узла Якушкин, управления информационно-технического обслуживания Лаповок, замдиректора департамента инвестпроектов Мирохин, замсекретарь правления Коротаева, сисадмин Якунин и эксперт сектора депозитарного учета банка Пузенкова заключили 9 кредитных договоров. Они вовлекли в преступную схему клиентов Петрову и Чернявского, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов.

В результате их деятельности банку причинен ущерб на более чем 250 млн рублей.

Уголовное дело в отношении иных соучастников преступления было выделено в отдельное производство.

Столичный суд приговорил Синицына к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Петрова — к 6 годам тюрьмы, Синицыну — к 5 годам. Якушкина, Лаповок, Чернявский, Мирохин, Якунины осуждены на 4 года каждый. Они будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Коротаеву, Пузенкову и Петрову приговорили к лишению свободы условно с испытательным сроком на 4 года.

Кроме того, городской суд лишил Синицына, Петрова, Синицыну и Якушкина права заниматься деятельностью, связанной с правленческими функциями в коммерческих организациях, на 2 года.

Синицына, Якушкина, Лаповок, Чернявский, Мирохин и Якунин были арестованы в зале суда.

