Студента в Москве арестовали за эмодзи с флагом «Аль-Кайды»* в Telegram

Московский студент в своем аккаунте в Telegram использовал смайлик с флагом «Аль-Кайды»*. За это он отправился в спецприемник, сообщает «Осторожно, Москва» .

Сотрудники центра «Э» наткнулись на аккаунт 19-летнего Комронбека К. в конце сентября. Они увидели, что у парня в эмодзи-статусе стоит смайлик с флагом «Аль-Кайды»*.

Студент был задержан. На заседании суда он не признал свою вину. По словам парня, его аккаунт ранее был взломан. Комронбек вновь получил доступ к нему, но не убрал смайлик в виде флага «Аль-Кайды»*, потому что якобы не знал его значения.

19 ноября Таганский суд признал студента виновным в пропаганде экстремистской символики. Он приговорил Комронбека к 15 суткам административного ареста.

Ранее в Москве event-менеджера оштрафовали за тату с изображением коловрата. Полицейские интерпретировали данный символ как пропаганду националистических идей и провели аналогию с символикой запрещенного в России батальона «Азов»*.

* Организации признаны террористическими, экстремистскими и запрещены на территории России.

