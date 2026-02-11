Стройплощадка у новой станции метро загорелась на северо-западе Москвы
Стройка загорелась в столичном районе Хорошево-Мневники в СЗАО. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
В месте, где возник пожар, по словам очевидцев, строят станцию метро.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняют. На опубликованном фото от стройки идет густой столб черного дыма.
Ранее произошел пожар в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Пострадали минимум восемь человек, среди которых три ребенка.
