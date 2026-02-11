сегодня в 12:05

Стройплощадка у новой станции метро загорелась на северо-западе Москвы

Стройка загорелась в столичном районе Хорошево-Мневники в СЗАО. Об этом сообщает « Осторожно, Москва ».

В месте, где возник пожар, по словам очевидцев, строят станцию метро.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства пожара выясняют. На опубликованном фото от стройки идет густой столб черного дыма.

Ранее произошел пожар в многоэтажке на Пресненском Валу в Москве. Пострадали минимум восемь человек, среди которых три ребенка.

