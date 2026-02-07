Страшные ожоги: мужчина и двое подростков в Подмосковье разлили на себя кислоту

Сильные ожоги от азотной кислоты получили мужчина и два подростка в Подмосковье

Мужчина и двое подростков в Подмосковье опрокинули на себя азотную кислоту и получили страшные ожоги, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Серпухове. 46-летний местный житель Владислав с 16-летним сыном и его другом-ровесником доставали сосуд с кислотой, который лежал на верхней полке в кладовой.

В процессе бутыль опрокинулась прямо на них. В итоге все серьезно пострадали: у мужчины — химический ожог 70% тела, у сына — 30%, у его друга — 10%.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

