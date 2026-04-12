Стоматолог уронил в желудок 9-летней девочки иголку в Карелии

В Карелии в ходе стоматологической процедуры у 9-летней пациентки в желудочно-кишечном тракте оказался утерян медицинский инструмент. После завершения приема сотрудники клиники связались с родителями и сообщили о случившемся, признавшись, что не могут обнаружить иглу, сообщает Telegram-канал «112» .

Со слов бабушки ребенка, 9 апреля ее дочь с внучкой посетили одну из стоматологий Петрозаводска. Вернувшись домой, они получили звонок из медицинского учреждения с просьбой немедленно вернуться. При встрече хирург пояснил, что после лечения не удается найти стоматологический файл (иглу), и выдал направление на рентгенографическое исследование.

Как рассказала родственница, девочку сразу доставили в больницу, где снимок подтвердил нахождение инородного объекта в желудке. Сразу после этого медики в срочном порядке провели эндоскопическую процедуру, которая не увенчалась успехом.

За время, прошедшее с момента инцидента, инструмент переместился в кишечник. Медики пытались решить проблему с помощью клизм, но эти меры также оказались неэффективными. У ребенка к тому времени появился болевой синдром. Последующее рентгенологическое обследование выявило смещение иглы в область толстого кишечника, и встал вопрос об операции. После двух дней наблюдений врачи зафиксировали, что инородное тело вышло из организма естественным образом.

Бабушка девочки отметила, что лечащий врач-стоматолог не принесла семье извинений. По данному факту органами прокуратуры проводится проверка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.