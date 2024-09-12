Столичная школьница разбилась насмерть, пытаясь сделать экстремальное фото

Baza: школьница в Москве умерла, выпав из окна в попытке сделать необычное фото

На северо-западе Москвы 13-летняя школьница хотела сделать экстремальное фото, высунувшись из окна, но не удержалась и выпала. Она разбилась насмерть, сообщает Baza .

Трагедия случилась ночью 10 сентября в одной из квартир дома по улице Маршала Бирюзова. Девочка рухнула из окна 5-го этажа. Прибывшие на место ЧП медики констатировали ее смерть.

Как заявили родственники школьницы, та не собиралась сводить счеты с жизнью, никаких конфликтов дома и в учебном заведении не было. Несовершеннолетняя воспитывалась в полной и благополучной семье.

Сразу после случившегося было заведено уголовное дело по факту доведения до самоубийства, но теперь следователи считают, что произошел несчастный случай.

Предварительно, девочке захотелось сделать необычное фото, для этого она высунулась из окна, но не удержалась и упала вниз. Взрослых в момент трагедии дома не было, в квартире спала сестра школьницы.