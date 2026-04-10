Стив Суини заявил о «невероятных» разрушениях в Бейруте

17:54

Стив Суини — о разрушениях в Бейруте: масштабы просто невероятны

Глава бюро RT в Ливане Стив Суини показал последствия удара израильской армии по Бейруту 8 апреля и сообщил о масштабных разрушениях. По последним данным, погибли 303 человека.

Израильская авиация 8 апреля атаковала жилой, плотно застроенный район в Бейруте. После ударов на месте продолжают работать экстренные службы, под завалами могут оставаться люди.

«Масштабы разрушений просто невероятны… В воздухе по-прежнему витает запах разрушения. Толпы собравшихся наблюдают, как экстренные службы продолжают работать среди развалин. Атака началась… без каких-либо предупреждений и за пределами обычной зоны ударов», — отметил Суини.

По последним данным, число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 303.

Оператор RT Али Рида Сбейт сообщил, что бомбардировка началась без предупреждения, что не позволило провести эвакуацию мирных жителей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия решительно осуждает атаку Израиля на Ливан, в результате которой погибли мирные жители.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.