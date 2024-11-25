Ставил ноги на лицо и бил по щекам: иноагента обвинили в секс-насилии

Блогера-историка Александра Штефанова* обвинили в преследовании, принуждении к сексу и угрозах жизни. С такими утверждениями выступила предполагаемая жертва насилия, пользовательница соцсети X (бывш. Twitter) по имени Мира, сообщает Baza .

По словам девушки, несколько лет назад она приехала домой к Штефанову*. Тот якобы уговорил подругу прийти к нему в квартиру, заявляя, что ему требуется поддержка после расставания с девушкой.

Мира утверждает, что блогер сперва «нытьем» уговорил ее на оральный секс, а после начал угрожать и бить, чтобы получить продолжение полового акта. По словам пользовательницы, на тот момент она была девственницей.

Девушка заявила, что Штефанов* якобы ставил ей ноги на лицо, бил по щекам, плевал, угрожал и унижал.

«В итоге ему надоело, и он отпустил меня, сказав, дословно „жаль, что нельзя отрезать тебе уши и изуродовать лицо“», — утверждает предполагаемая жертва.

В своем посте Мира также показала скриншот, как утверждается, переписки с блогером.

Сам Александр Штефанов* пока не комментировал обвинения этой девушки.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста России