Стало известно состояние одной из пострадавших при взрыве в ЖК «Алые паруса»

У 44-летней предпринимательницы, которая проживает в столичном ЖК «Алые паруса», где произошел взрыв, диагностирована открытая рана шеи и перелом правой ноги, сообщает SHOT .

Пострадавшую доставили в больницу.

Женщина занимается перевозками и розничной торговлей. Также у нее есть собака породы французский бульдог. Где питомец сейчас, неизвестно.

Взрыв произошел в понедельник утром в подъезде дома № 77 по улице Авиационной в тот момент, когда Саркисян проходил через холл в сопровождении охраны. В результате произошедшего пострадали 4 человека, один погиб. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, неизвестные заложили бомбу и дистанционно ее активировали.

Предварительно, мощность СВУ составляла 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. На кадрах с места ЧП видно, что холлу нанесен большой ущерб.