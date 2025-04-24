Стало известно, почему россиянину дали 7,5 лет за кражу яиц на 1700 рублей

Жителя Санкт-Петербурга осудили на 7,5 лет лишения свободы после кражи 140 куриных яиц из-за того, что у него были прошлые судимости, в том числе не отбытая условная. Конкретно за кражу продуктов 34-летний мужчина получил только 1,5 года колонии, сообщает RT со ссылкой на материалы дела.

Петербуржец имел на иждевении малолетнего ребенка и сам пришел в полицию после кражи, что суд счел смягчающими обстоятельствами.

Однако в деле были и отягчающие обстоятельства — прошлые судимости мужчины. Ранее он привлекался за завладение чужим транспортом, кражу и уничтожение документов. В момент совершения преступления у фигуранта также была непогашенная «условка» сроком на 7 лет, которую он получил за покупку и хранение наркотиков.

Именно за кражу мужчину приговорили к 1,5 года колонии, а остальные 6 лет ему назначили по совокупности всех преступлений.

Петербургская прокуратура сообщала, что в 2023 году мужчина украл 14 упаковок куриных яиц и выбежал с ними из магазина. Сумма ущерба составила 1,7 тысячи рублей. После этого его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима.

Позже в прокуратуре объяснили РИА Новости, что срок 34-летнего петербуржца, укравшего яйца, сложился на основе совершенных им преступлений.