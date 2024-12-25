Стало известно, как могли появиться «следы от пуль» на рухнувшем в Актау лайнере

Пилот гражданской авиации рассказал, что «следы от пуль» могли образоваться на корпусе упавшего в Актау самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines из-за камней или столкновения с птицами в небе, сообщает «Осторожно, новости» .

По его словам, подобные отметины могут появиться во время экстренной посадки. Однако пока что объяснить их происхождение затруднительно — для этого требуется полноценное расследование.

Пилот отметил, что на кадрах, которые засняли пассажиры лайнера за несколько минут до падения, работа двигателей слышна едва уловимо. При этом самолет пытался набрать высоту, из чего следует, что как минимум один двигатель работал.

Пилот также не может назвать версию о взрыве на борту кислородного баллона достоверной на 100%. По его словам, для этого нужно знать конструктивные особенности самолета, а также о том, что именно может легко воспламениться на нем.

Судя по траектории самолета на Flightradar, у экипажа были проблемы поперечного и продольного управления. Из-за этого судно не могло выдерживать нужные тангажи и крены.

Ранее странные отметины нашли на хвосте рухнувшего в Актау самолета Баку — Грозный. На уцелевшей хвостовой части обнаружили отверстия, похожие на следы от обстрела.