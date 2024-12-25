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Странные отметины нашли на хвосте рухнувшего в Актау самолета Баку — Грозный

Хвост самолета Баку — Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, упавшего в Актау, имеет странные отметины, похожие на следы от обстрела, сообщает Baza .

В Сети появились кадры, на которых изображена уцелевшая конструкция рухнувшего лайнера. В результате авиакатастрофы передняя часть самолета оторвалась и выгорела, хвостовая же осталась цела.

На корпусе заметили странные отверстия. Они похожи на те, что остаются от обстрела или взрыва с поражающими элементами.

Самолет, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение в среду утром в Казахстане. До падения он подавал аварийный сигнал.

Предварительно, пилоты якобы заявили о том, что борт столкнулся с птицами, а затем на лайнере взорвался кислородный баллон, после чего отключились системы управления.

В результате авиакатастрофы погибли как минимум 10 человек. Известно о 32 выживших.