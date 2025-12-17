Стало известно, что случилось с упавшим на рельсы в «Текстильщиках» пассажиром

сегодня в 10:04

Упавший на рельсы на станции Мосметро «Текстильщики» пассажир погиб

Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после того, как человек свалился на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным «МК: срочные новости», падение пассажира на пути произошло на станции «Текстильщики». Из-за этого на платформе случилось столпотворение.

Некоторые москвичи могут опоздать на работу из-за инцидента. На опубликованном фото видно, как огромная толпа стоит перед поездом.

Как пишут в Сети, упавший на рельсы пассажир погиб.

Ранее сообщалось, что из-за падения человека на рельсы на на «фиолетовой» ветке временно были увеличены интервалы движения поездов.

