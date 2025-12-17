Стало известно, что случилось с упавшим на рельсы в «Текстильщиках» пассажиром
Упавший на рельсы на станции Мосметро «Текстильщики» пассажир погиб
Фото - © Господин Никто / Фотобанк Лори
Движение на Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы вводится в график после того, как человек свалился на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
По данным «МК: срочные новости», падение пассажира на пути произошло на станции «Текстильщики». Из-за этого на платформе случилось столпотворение.
Некоторые москвичи могут опоздать на работу из-за инцидента. На опубликованном фото видно, как огромная толпа стоит перед поездом.
Как пишут в Сети, упавший на рельсы пассажир погиб.
Ранее сообщалось, что из-за падения человека на рельсы на на «фиолетовой» ветке временно были увеличены интервалы движения поездов.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.