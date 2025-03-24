Стало известно, что именно мощно горит в центре Москвы

Сотрудники чрезвычайного ведомства тушат пожар, который уже удалось локализовать, в здании гостиничного комплекса с апартаментами, сообщили в МЧС РФ .

Предварительно известно, что по периметру горящего здания установлены специальные подъемные механизмы. На месте происшествия работают более 70 человек, которые задействовали в ликвидации пламени 20 единиц спецтехники.

На момент публикации заметки пожар удалось локализовать. Предварительно известно, что квартиры в горящем ЖК «Роза Росса» стоят по 500 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в связи с работой оперативных служб на месте горения в центре российской столицы временно перекрыли движение. Автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные пути для проезда.